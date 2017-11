Trattativa Alitalia, Delrio: "I patti siano chiari"

ROMA, 18 NOVEMBRE - Il ministro dei trasporti Graziano Delrio ha rilasciato durante il festival “Economia come” delle dichiarazioni riguardanti la trattativa che vede coinvolta Alitalia e la compagnia tedesca Lufthansa, mai citata durante l’intero intervento.

"Esiste la geopolitica: i tedeschi, lo dico con tutto il rispetto, fanno i loro interessi" ha affermato Delrio, aggiungendo che non si può agire come se "non contasse niente non avere una compagnia nazionale: i patti devono essere chiari".

"Non possiamo fare a meno di protagonisti legati al territorio nazionale" ha continuato prendendo in esempio la situazione dell’ Africa: "Se sono dipendente da una grande compagnia che sposta tutti i voli per l'Africa 200-300 km più a Nord mi risulta difficile essere protagonista in Africa".

Il messaggio del Ministro è stato dunque il seguente: "non voglio essere vittima della globalizzazione ma voglio starci dentro con i piedi dritti".

"Far fallire una compagnia che garantisce il 51% dei collegamenti domestici vuol dire far scomparire metà dei voli e un pezzo dell'economia italiana e non c'è nessuna compagnia al mondo che può far fronte rapidamente a una situazione del genere” ha concluso.

Federico Ferro

fonte immagine rainews.it