Travolta da un\'onda mentre si fa un selfie: 15enne muore in Sardegna

SASSARI, 26 LUGLIO - Una ragazza ungherese di 15 anni è morta annegata ieri pomeriggio a Costa Paradiso, nel comune di Trinità d’Agultu, in Gallura. La giovane è stata travolta da un’onda mentre si trovava sopra uno scoglio, con il mare in burrasca a causa del forte vento di maestrale.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane avrebbe deciso di farsi un selfie, ma l’onda l’ha trascinata via. Per recuperare il corpo sono intervenuti una motovedetta della Capitaneria di Porto Torres e l’elicottero dei vigili del fuoco di Sassari con a bordo una equipe medica del 118 che ha tentato di rianimare la 15enne per oltre mezz’ora. Per la ragazza però non c’è stato nulla da fare.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine olbia.it)