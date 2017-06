Tre ammonimenti a Oristano per maltrattamenti in famiglia

ORISTANO, 17 GIUGNO 2017 - Il questore di Oristano, Giovanni Aliquò, ha firmato tre provvedimenti di ammonimento per maltrattamenti in famiglia, nei confronti di altrettanti uomini per episodi avvenuti nell'hinterland e nel capoluogo tra l'8 e il 16 giugno scorso.

I provvedimenti sono stati presi grazie alle sofferte segnalazioni da parte delle donne offese e, in un caso, di un vicino di casa. Il Questore ha spiegato che questo tipo di interventi hanno una funzione preventiva, finalizzata ad evitare che le situazioni degenerino in episodi più gravi. In caso di recidiva, ha ricordato il questore di Oristano, dopo l'ammonizione puo' scattare anche l'arresto.

Il primo episodio ha riguardato una coppia. La donna, oltre ad avere subito pressioni psicologiche anche per ottenere del denaro, sarebbe stata picchiata più volte dal compagno. In un episodio, a seguito di una lite, l'uomo sarebbe arrivato a far scendere la propria compagna dall'auto per lasciarla nel mezzo della campagna sarda, dopo averla maltratta.

Il secondo provvedimento, invece, ha riguadato un episodio avvenuto in una famiglia. Dopo l'ennesimo episodio di violenza verbale e fisica alla presenza di un figlio minore, una donna ha rotto gli indugi ed è riuscita a denunciare il marito alla polizia.

Nel terzo ammonimento, le violenze di un uomo hanno riguardato, oltre alla moglie, anche un figlio minore.

Il Questore, infine, ha invitato tutte le vittime di maltrattamenti a rivolgersi a centri specializzati e ai servizi sociali.

Daniele Basili

immagine da linkoristano.it