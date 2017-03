Tre arresti nel reggino per maltrattamenti in famiglia

REGGIO CALABRIA, 29 MARZO 2017 - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone nella Piana di Gioia Tauro colpevoli, a vario titolo, di maltrattamenti in famiglia. Gli arresti sono avvenuti in esecuzione dei provvedimenti emessi dalla magistratura di Palmi, tutti per vicende diverse.

In un primo caso, gli agenti del Commissariato di Polistena hanno arrestato un 35enne di Cinquefrondi, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale aggravata a danno della moglie, nonchè dei reati di ingiurie, minacce e percosse nei confronti del figlio minorenne.

L'indagine è scaturita dalle numerose denunce rese dalla moglie e poi ritrattate. Il lavoro degli inquirenti ha permesso di accertare la condotta criminale dell'uomo, oggi detenuto presso la casa circondariale di Palmi.

In un secondo episodio, il personale del Commissariato di Gioia Tauro ha ristretto agli arresti domiciliari un 49enne di Rosarno, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni dei due figli minorenni e di violenza sessuale nei confronti della moglie. Le indagini svolte avrebbero evidenziato come l'uomo abbia più volte minacciato e percosso i figli e la donna, costringendo anche a subire atti sessuali.

Nel terzo caso, invece, un'operazione congiunta degli agenti dei Commissariati di Taurianova e Polistena ha portato all'arresto di un 22enne di Polistena, pregiudicato e già colpito da un provvedimento di ammonimento, ritenuto responsabile di atti persecutori, percosse, lesioni e violenza sessuale.

Puntuale l'appello del Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, a commento delle tre operazioni: "E' necessario abbattere il muro del silenzio e trovare il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare ciò che si verifica all'interno delle mura domestiche - dichiara il Questore - Gli arresti di ieri sono il risultato ed il segno tangibile dell'attenzione che la Polizia di Stato presta nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere".

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it