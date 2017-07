Tre evasi in fuga nel Messinese, è caccia all\'uomo

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 13 LUGLIO 2017 - Tre detenuti sono evasi, nella notte, dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. I tre giovani sono riusciti a superare i cancelli della struttura ed evitare di essere scoperti dalla sorveglianza. Non sono ancora chiare le modalità con cui è avvenuta la fuga. I tre avrebbero divelto un'inferriata della palestra.

Intanto, Polizia e Carabinieri sono già sulle tracce e hanno avviato una serie di controlli a tappeto su tutto il territorio. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando le guardie carcarire si sono rese conto che i tre detenuti non erano più al loro posto ed hanno cominciato a cercarli nella struttura. Da allora, le ricerche si sono estese all'esterno e proseguono senza sosta. Originari del Messinese, dovevano scontare pene - in media - di cinque-sei anni per reati legati alla droga.

Per il Sappe si tratterebbe di un'evasione annunciata. "I tre sono evasi da una struttura che era un ospedale psichiatrico giudiziario e non è mai stata adeguata alla sicurezza di un penitenziario", denuncia il segretario generale Donato Capece, per il quale "non è un caso che siano fuggiti da un'area che non ha video sorveglianza, da una realtà che ha visto andare in pensione in poco tempo 50 poliziotti penitenziari senza che venissero rimpiazzati".

Rincara la dose il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, che ribadisce la richiesta dell'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta "che indaghi sulla funzionalità dell'attuale sistema penitenziario e sulle condizione di lavoro del personale".

Daniele Basili

immagine da nanopress.it