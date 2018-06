Tre ragazzi sono stati fermati per aver violentato una 12enne

NAPOLI, 1 GIUGNO - Tre ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di aver stuprato lo scorso aprile una dodicenne a Castellammare di Stabia.



Le indagini sono state tenute dalla Squadra mobile e dal commissariato di Castellammare e hanno portato all'ordine dei fermi da parte del Tribunale per i Minori del capoluogo campano.



La ragazza di dodici anni sarebbe stata invitata ad una festa da un adolescente che, però, l'avrebbe portata in un casolare isolato in campagna per abusare di lei assieme a due amici.

A scoprire il terribile fatto sono stati i familiari e gli insegnanti della ragazzina, allarmati dal pessimo stato emotivo in cui si trovava da qualche settimana a questa parte. Una volta scoperto l'accaduto, hanno convinto la giovane a denunciare il tutto alla Polizia.

fonte immagine napolitoday.it



De Rosa Danilo