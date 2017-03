Tredicenne travolto da treno: Avvocato, "nessun selfie estremo"

SOVERATO (CZ), 9 MARZO - "Smentisco fermamente la notizia che si sia trattato di un selfie estremo. I ragazzini non erano li' per un selfie, cercavano solo di rientrare a Soverato via mare.



Una scorciatoia, nient'altro". Lo ha detto in una intervista alla Rai l'avvocato Eliana Corapi, legale di uno dei tredicenni rimasto illeso nella tragedia di ieri, quando un treno regionale ha travolto ed ucciso Leandro Corapi.

Sull'ipotesi del selfie sta indagando la polizia ferroviaria, che ha sequestrato anche il telefono cellulare della vittima.