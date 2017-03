Tredicenne travolto e ucciso da un treno nel catanzarese: stava scattando un selfie

CATANZATO, 8 MARZO - Un folle gioco per trascorrere una serata "diversa". Sarebbe morto per questo Leandro C., residente a Petrizzi, 14 anni ancora da compiere, travolto da un treno regionale sulla tratta ionica del Catanzarese, tra le stazioni di Montepaone e Soverato. Illesi ma sotto shock altri due coetanei.

L'ipotesi di carabinieri e polizia ferroviaria, che conducono le indagini sulla tragedia avvenuta intorno alle 18, e' quella che i tre ragazzini si fossero recati sul posto per una sfida: un selfie davanti al treno in corsa, pericolosa moda in voga tra i giovanissimi.

La tragedia e' avvenuta al passaggio del treno regionale diretto a Reggio Calabria. Difficile ricostruire per ora l'esatta dinamica dei fatti, ma quel che e' certo e' che i tre tredicenni abbiano attraversato i binari proprio nel momento in cui e' sopraggiunto il convoglio. Leandro e' stato urtato violentemente ed e' morto sul colpo, mentre i suoi amici sono fuggiti. I carabinieri li hanno rintracciati dopo alcune ricerche. Sono residenti uno a Petrizzi e l'altro a Soverato.

Entrambi sono sotto shock e sono stati accompagnati all'ospedale di Soverato per accertamenti. Solo loro potranno fornire l'esatta ricostruzione dei fatti, ma le ipotesi del selfie o di una folle sfida appaiono quelle piu' concrete. I due ragazzini saranno ascoltati dai carabinieri della Compagnia di Soverato con l'aiuto di uno psicologo, cercando di comprendere tutti gli elementi che mancano ancora alle indagini, a partire dal modo in cui i tre ragazzini abbiano raggiunto la zona di campagna e poco illuminata dove e' avvenuto l'incidente. (AGI)