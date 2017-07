Tregua in Siria, Usa: "Un importante passo verso obiettivi comuni"

WASHINGTON, 9 LUGLIO - Il consigliere americano per la sicurezza nazionale, Herbert R. McMaster, ha definito l'accordo per il cessate il fuoco ''Un importante passo verso obiettivi comuni'', come “contribuire alla fine del conflitto in Siria, ridurre le sofferenze e consentire alla gente di ritornare nelle sue case''.

Le misure entreranno in vigore oggi, alle ore 12 locali e coinvolgerà la parte nel Sud-ovest della Siria. L’accordo stipulato durante la giornata di ieri al G20, ha coinvolto Russia e Giordania e con un ''passo fiducioso'' anche l’amministrazione Trump, che ha poi discusso del documento con il leader turco Ergogan, la cancelliera Merkel ed il primo ministro britannico May. L’incontro, che ha portato alla formazione di tale intesa, è avvenuto ieri, tra il presidente Trump ed il capo del Cremlino, Vladimir Putin. I due leader, dopo aver colloquiato per circa due ore, hanno trovato un accordo di tregua per un cessate il fuoco, auspicando di estendere la cessazione momentanea a tutto il Paese.

La notizia è stata poi confermata dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, definendo l'incontro costruttivo, ha evidenziato che il colloquio ha confermato l'intenzione dei due Paesi a giungere ad “accordi che siano positivi per entrambi”. Intanto, lo scorso maggio, Mosca, Ankara e Teheran hanno concordato la creazione di zone di “de-escalation” del conflitto, ma, attualmente, devono essere definiti i confini ed il meccanismo di monitoraggio delle aree indicate.

Immagine da: quotidiano.net

Caterina Apicella