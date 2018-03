Uomo travolto da convoglio in Calabria era 52enne tedesco

COSENZA 22 MARZO - Era un cittadino tedesco di 52 anni l'uomo investito e ucciso da un treno in Calabria, nella serata di mercoledi'. L'incidente e' avvenuto nei pressi di Calabaia di Belvedere Marittimo, nel cosentino: l'uomo, zaino in spalla, stava camminando lungo i binari al sopraggiungere del convoglio regionale Sapri-Reggio Calabria. Forse a causa del maltempo, non ha sentito il rumore del treno, che lo ha travolto. Sul caso indaga la polizia ferroviaria di Paola.