Treno regionale deraglia nel cuneese: ci sarebbero tre feriti lievi

CUNEO, 27 APRILE – Il treno Savona-Torino 10130 è deragliato alle 12,43 nel tratto tra Bene Vagienne e Trinità, poco prima di arrivare nella stazione ferroviaria del paesino nel cuneese. Il mezzo, da primi accertamenti, avrebbe colpito una gru vicino ai binari finendo poi nella ghiaia. I feriti sarebbero tre, tutti non in gravi condizioni.

Il convoglio partito da Savona alle 11.30 sarebbe dovuto arrivare a Torino Porta Nuova alle 13.30. La tratta è utilizzata da centinaia di pendolari, ma le conseguenze dell’incidente non sono gravi: tre persone avrebbero riportato ferite lievi. Il treno, in prossimità della stazione di Trinità, procedeva a bassa velocità.



La linea ferroviaria è stata bloccata nella tratta Fossano-Mondovì, come segnalato da una nota ufficiale di Ferrovie Italiane (ore 13.55). Lo scontro sarebbe avvenuto in seguito al contatto tra il locomotore e un braccio di una gru privata esterna alla ferrovia. È stata avviata un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto.

