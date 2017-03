Treno travolge pedoni nel catanzarese, un morto e due feriti

MONTEPAONE (CZ), 8 MARZO - Tre persone che stavano attraversano i binari lungo la linea ionica in provincia di Catanzaro sono stati investiti da un treno regionale nella serata di oggi.

L'incidente e' avvenuto nel tratto tra Montepaone e Catanzaro ed ha provocato un morto e due feriti gravi. Secondo i riscontri dei carabinieri, i tre pedoni avrebbero attraversato i binari in un punto dove non esistono passaggi, ma in quel momento e' giunto il convoglio.Una persona, di cui al momento non si conoscono le generalita', e' morta sul colpo mentre le altre due sono rimaste ferite. Dalle prime verifiche sembra che si tratta di alcuni extracomunitari che vivono in zona.I dati della Polfer relativi al 2016 rilevano un incremento dell'incidentalità ferroviaria (+63%) e della mortalità (+47%) a seguito di investimento.Tra i comportamenti che causano maggiormente incidenti: l' attraversamento dei binari, come nel caso di Soverato, l'invasione della linea ferrata e la presenza indebita lungo la linea.

Per questo la Polizia ferroviaria è da tempo impegnata in attività di informazione e di educazione alla legalità con l'organizzazione di incontri nelle scuole, ma anche in giornate di controlli straordinari.



Il 2 febbraio scorso il bilancio di un'rail safe day' con 1.357 operatori coinvolti, per 2.945 località sensibili presidiate, di cui oltre 2.400 stazioni ferroviarie, ha portato a 84 sanzioni.