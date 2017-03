Treno travolge persone nel Catanzarese, due sono irreperibili

MONTAURO (CZ) 08 MARZO - Indagini complesse per l’incidente ferroviario avvenuto nella serata di oggi in provincia di Catanzaro, dove un treno regionale diretto a Reggio Calabria ha travolto tre persone uccidendone una sul colpo. La zona dove è avvenuto il fatto si trova in aperta campagna, nei pressi di un pontino, ed è priva di illuminazione.

Per questo sono poche le informazioni a disposizione dei carabinieri della Compagnia di Soverato che conducono le indagini. Secondo gli elementi a disposizione, tra cui le dichiarazioni del macchinista che si trova sotto shock, le tre persone hanno provato ad attraversare i binari proprio mentre stava sopraggiungendo il convoglio e per una di loro non c?è stato nulla da fare. Dopo le prime notizie, è stato possibile accertare che la vittima è un uomo, ma non si conoscono le generalità e la nazionalità.Un giallo riguarda, invece, le altre due persone che non sono state trovate sul luogo dell'incidente e sono giudicate attualmente irreperibili. I carabinieri sono certi della loro presenza al momento dell?incidente, ma subito dopo entrambi hanno fatto perdere le tracce. Per questo, si presume che i due siano rimasti illesi. Le indagini proseguono sia per risalire all?identità di tutte le persone coinvolte nella tragedia, sia per stabilire l?esatta dinamica dei fatti.