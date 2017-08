Trentino, morto un alpinista e feriti gravemente altri due sulla Presanella

TRENTO, 27 AGOSTO - Un incidente mortale è avvenuto questa mattina sulla cresta nord ovest della Cima Presanella, in Trentino. Un uomo è morto e altri sette sono rimasti feriti durante una scalata in cordata. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Trento in condizioni gravissime.

La montagna si trova a oltre 3.500 metri di altezza e fa parte delle Alpi Retiche. I soccorsi sono ancora impegnati nel recupero delle altre persone che sono rimaste ferite nell’incidente, ma tra di loro non sembrano esserci casi particolarmente gravi.

Questo incidente avviene a pochi giorni da moltissimi altri che si sono verificati nelle ultime settimane. Tra questi quello avvenuto in Valtellina, in cui ha perso la vita un uomo di Brescia di cinquantuno anni a causa di una frana di sassi.

Chiara Fossati

immagine da mountainfriends.com