Trento, arrestato il ladro che trascina un'anziana per rubarle l'auto

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A Pellizzano, in provincia di Trento, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cles hanno arrestato l'uomo responsabile di una rapina aggravata ai danni di una donna di 86 anni. L'episodio risale a domenica scorsa, quando l'anziana è stata avvicinata mentre si trovava nei pressi della sua auto. Approfittando di un attimo di distrazione, il malvivente è salito a bordo del veicolo, ha avviato il motore e ha inserito la marcia.

La reazione della vittima

La pensionata, accortasi del furto in corso, ha tentato di impedire che l'uomo portasse via l'utilitaria aggrappandosi alla portiera. È stata così trascinata per diversi metri sull'asfalto prima di cadere rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi: il personale sanitario del 118 l'ha trasportata all'ospedale di Cles per accertamenti e cure. Le sue condizioni non sono state rese note, ma le lesioni riportate hanno richiesto l'intervento dei medici.

La fuga e l'inseguimento

Dopo il gesto violento, l'uomo si è dato alla fuga a bordo dell'auto rubata. Le forze dell'ordine hanno immediatamente attivato le ricerche, avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la viabilità locale per ricostruire la direzione di fuga. Poco dopo, un equipaggio del Radiomobile ha intercettato l'utilitaria e ha intimato l'alt. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato cercando di investire i militari.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'arresto

Dopo circa un'ora e mezza di ricerche, il fuggitivo è stato rintracciato nella frazione di Fucine, nel comune di Ossana, ancora a bordo della vettura. I carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto con le accuse di rapina aggravata e fuga pericolosa in contesto stradale. L'uomo dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti all'autorità giudiziaria.