Treviso, 17enne troppo vicina ai binari: "Sto qui per fare foto e stare tranquilla"

TREVISO, 21 MARZO – Il macchinista di un treno della linea Treviso-Spresiano nella giornata di ieri ha allertato gli agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Treviso dopo essersi accorto che una ragazza stava troppo vicina ai binari, nei pressi dello scalo motta. Quando gli agenti l’hanno raggiunta, la giovane, 17 anni, ha dichiarato che si trovava lì perchè le piaceva il posto e si poteva stare in tranquillità, ammettendo inoltre di essersi recata altre volte in quel luogo per fare foto e scattarsi selfie col treno in arrivo.

Alla giovane è stata contestata la violazione di essersi introdotta in area FS senza autorizzazioni e i Poliziotti le hanno ricordato l’importanza di evitare ogni pericolosa condotta nell’ambiente ferroviario, sottolineando come sia fondamentale per l’incolumità e la sicurezza osservare sempre le basilari norme comportamentali come, per l’appunto, non oltrepassare mai la linea gialla di sicurezza, il servirsi degli opportuni sottopassi per recarsi da un binario all’altro, il non attraversare i passaggi a livello quando le sbarre sono abbassate e non tenere costantemente sulle orecchie le cuffie per ascoltare la musica, in quanto elemento di grande distrazione.

[foto: leggo.it]

Antonella Sica