Treviso, coppia di anziani assassinata nel giardino di casa: è giallo

ROLLE, 2 MARZO - Si è trattato di un duplice, efferato omicidio. Loris Nicolasi, 72 anni, e Annamaria Niola, 69 anni, sono stati brutalmente assassinati nella loro casa di Borgo Marzolle a Rolle di Cison di Valmarino, nel Trevigiano. Gli omicidi sono avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì e i corpi rinvenuti ieri dalla figlia, Katiuscia Nicolasi, 44 anni, nel giardino dell'abitazione.

I cadaveri, stando alle prime dichiarazioni rilasciate dagli inquirenti, sono stati rinvenuti riversi in un lago di sangue: Loris Nicolasi con il cranio fracassato, Annamaria Niola con un taglio profondo alla gola e diverse ferite alla schiena. Una delle piste battute in queste ore dagli inquirenti è proprio quella che porta al ritrovamento del pugnale che ha inferto le coltellate alla schiena della donna, mentre l'uomo è stato assassinato con un oggetto pesante, si pensa una spranga o un tondino con un lato appuntito.

Nella casa delle vittime tutto è stato ritrovato sottosopra, motivo per cui non si esclude l'ipotesi di una rapina finita male. Rimane però l'efferatezza del delitto, che fa pensare a scenari differenti. Intanto nessuno tra i vicini sembra aver sentito qualcosa: non la figlia, che viveva accanto ai genitori e che giovedì mattina era uscita per recarsi al lavoro, né gli altri vicini.

E mentre si intensificano le indagini sul caso, la piccola frazione di Rolle reagisce con rabbia a quanto accaduto. "Ci hanno detto di stare calmi, ma noi ora tiriamo fuori le armi. Pensavamo di vivere a un passo dal paradiso e ci siamo ritrovati in un incubo", dice il proprietario di un ristorante della zona. La notte precedente, nei pressi di Rolle, un'anziana signora era stata aggredita e legata nella sua abitazione: solo il tempestivo intervento del figlio ha evitato che una rapina si trasformasse in tragedia.

Claudio Canzone

Fonte foto: tribunatreviso.gelocal.it