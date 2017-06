Reggio Emilia: sfregia la moglie al volto al termine dell\'udienza di separazione

REGGIO EMILIA, 26 GIUGNO - Al termine dell'udienza di separazione, presso il tribunale di Reggio Emilia, un uomo ha aggredito la moglie.

I due coniugi, di origine marocchina, secondo alcuni testimoni, erano al bar nei pressi del tribunale, al termine dell’udienza di separazione, intorno alle ore 11 di questa mattina, quando l’uomo, improvvisamente, ha gettato una polvere gialla urticante sul volto della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri in servizio al tribunale, i militari della caserma di via Adua e le guardie giurate, che hanno arrestato l’offender, di 39 anni.

La vittima è stata soccorsa, in un primo momento, dai titolari del bar, per poi essere trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ma le sue condizioni non risultano gravi. L’uomo, che ha riportato alcune ustioni è stato scortato in ospedale. È accusato di lesioni personali aggravate. Intanto, sono attualmente in corso gli accertamenti per scoprire la natura della sostanza chimica e per determinare la dinamica della vicenda.

Immagine da: gazzettadireggio.gelocal.it

Caterina Apicella