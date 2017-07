Trieste, arrestati tre profughi per violenza sessuale su minorenne

TRIESTE, 28 LUGLIO - Tre profughi, ospiti di un centro di accoglienza di Trieste, sono stati arrestati con l'accusa di essere i responsabili di violenza sessuale su una ragazzina di dodici anni. Due di essi sono pakistani e hanno ventiquattro e diciannove anni, mentre l'altro è un afghano di ventidue anni.

Gli episodi di violenza sulla dodicenne sono stati due: uno sulla Scala dei Giganti e l'altro nei giardini pubblici di Via Giulia.

Il primo episodio, secondo quanto riferito dalla Questura, sarebbe avvenuto sulla Scalinata dei Giganti dopo che la minorenne si è incontrata con l'afghano in un locale di Piazza Goldoni. Il ragazzo l'avrebbe condotta sulla scalinata e avrebbe iniziato a molestarla. Nonostante la dodicenne abbia cercato più volte di fermarlo lui è riuscito a immobilizzarla e a violentarla.

Alcuni giorni dopo sarebbe invece avvenuto uno stupro di gruppo ai giardini pubblici.

La Lega chiede per i rifugiati la castrazione chimica: “Nessuno sconto, nessun finto buonismo per i 3 criminali che hanno violentato la ragazza di 12 anni a Trieste. Delinquenti che non meritano nulla, solamente la castrazione chimica e l'immediata espulsione dal nostro Paese”.

Chiara Fossati

immagine da lavocedeltrentino.it