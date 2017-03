Trieste, morta una donna in seguito a un incendio nell\'abitazione

TRIESTE, 15 MARZO - Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, è scoppiato un incendio in un'abitazione nel paese di Aurisina, in provincia di Trieste. Le fiamme hanno avvolto il corpo di una donna, che è morta poco dopo.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, Automedica, Ambulanza e Carabinieri, ma le cause che hanno scatenato l'incendio ancora non sono note.

La donna, Maria V., una anziana donna di ottantotto anni, abitava nell'appartamento andato a fuoco insieme al figlio Edi, che al momento dell'incidente si trovava nei paraggi. Maria, però, non avrebbe fatto in tempo ad avvisarlo.

Al momento del decesso Maria si trovava sulla sua poltrona, e secondo le prime analisi non avrebbe fatto in tempo nemmeno a muoversi. I soccorritori non hanno quindi potuto fare altro che portare via il corpo senza vita della donna dalla sua abitazione.

Chiara Fossati

immagine da investireoggi.it