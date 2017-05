Trieste, neonata abbandonata in un giardino muore poco dopo in ospedale

TRIESTE, 8 MAGGIO - Ieri pomeriggio una neonata è stata trovata abbandonata in un giardino di un complesso condominiale in via Costalunga, a Trieste. La piccola è stata trasportata in Ospedale in gravi condizioni, dove poco dopo è deceduta.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13.30 di domenica sette maggio, da una donna che stava passeggiando con i cani proprio in quella zona. A notare il corpo della bambina nascosto tra i cespugli sarebbero stati proprio gli animali.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia, che hanno trasportato con urgenza la neonata all'ospedale materno-infantile Burlo Garofolo. Al momento del ritrovamento la piccola era nata da poche ore e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Le sue condizioni sono state definite subito gravi ed è stata trasportata in terapia intensiva neonatale, dove alle 19.58 è morta.

La zona dove è stata ritrovata la piccola è poco frequentata. Gli unici passanti sono coloro che abitano nel complesso di condomini.

“Una vicenda dolorosa che ci sconvolge e tocca corde profonde. E' una sensazione durissima, che percepisco anche come madre”, ha affermato Maria Sandra Telesca, assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia.

Sull'accaduto sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Trieste.

Chiara Fossati

immagine da lavoro.it