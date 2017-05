Trieste, neonata morta: indagata una sedicenne

TRIESTE, 8 MAGGIO - Secondo quanto confermato dalla Procura, sarebbe stata identificata la madre della neonata abbandonata in un giardino condominiale di via Costalunga a Trieste, morta nella serata di ieri all'ospedale Burlo Garofolo dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva.

Si tratterebbe di una ragazza di 16 anni residente nel complesso condominiale Ater, non molto lontano dal giardino in cui alcuni passanti hanno notato la presenza della piccola, avvolta in un sacchetto di plastica. Risulta possibile, che ieri sera la sedicenne si sia recata al pronto soccorso Garofalo a causa di alcune complicazioni legate al parto.

La giovane, da quanto riportano i media locali, proverrebbe da una famiglia senza particolari disagi e problematiche sociali. Al momento, la sedicenne triestina è a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori che l'ha denunciata. Si attendono nei prossimi giorni i risultati degli accertamenti sul corpo della neonata, che potrebbero chiarire in modo esaustivo se la ragazza abbia agito da sola o se aiutata nell'abbandono del minore.

Sulla vicenda si è espresso il procuratore capo Carlo Mastelloni, il quale ha spiegato: Si sta lavorando su due binari, nel senso che bisogna vedere se ci sono complicità e istigazioni o responsabilità di maggiori". "La notizia di reato - ha aggiunto - ci deve ancora arrivare per conoscenza per quanto riguarda degli attenti accertamenti che ha fatto la Squadra Mobile di Trieste".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilpiccolo.gelocal.it