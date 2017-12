Trieste, rapina in villa: morto proprietario di 70 anni, ferita la madre

TRIESTE, 20 DICEMBRE - Un uomo di 70 anni, Aldo Carli, è stato trovato esanime questa mattina da alcuni operai impegnati in un cantiere poco distante dalla sua abitazione in una villa di Opicina, alle porte di Trieste. Gli operai lo hanno notato da lontano steso sul marciapiede esterno della casa.

Il decesso sembra essere stato causato dai numerosi colpi ricevuti da parte di alcuni malviventi che si sono introdotti in casa sua e che si sarebbero accaniti anche sulla madre, di 94 anni, trovata ferita e trasportata in ospedale in stato di choc, ma non in pericolo di vita.

Immediate le ricerche da parte della Squadra Mobile che sta dando la caccia ai malviventi. Sembra che i malfattori siano entrati aprendo il cancello elettrico principale con un interruttore. I rilievi della Polizia scientifica stanno cercando di far luce sulla vicenda alla ricerca di elementi utili alle indagini.



Il medico legale è chiamato a verificare se il decesso dell’anziano sia stato causato dalle percosse - sul corpo ci sono evidenti segni di violenza - o da un malore nelle concitate fasi dell’irruzione notturna e della precipitosa fuga dei rapinatori che avrebbero reagito brutalmente una volta scoperti.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilpiccolo.)