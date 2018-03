Tripudio di pubblico per Il Musical "Alla tua ombra un canto" del Movimento Apostolico (Foto)

CATANZARO 19 MARZO - Voluta dall’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, domenica sera i giovani del Movimento Apostolico hanno debuttato nel teatro Politeama di Catanzaro con il musical “Alla tua ombra un canto”, scritto e musicato dalla dott.ssa Cettina Marraffa. già presentato nell’Auditorium Conciliazione di Roma, a Madrid, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù del 2011, e in diverse città italiane ed estere.

Due spettacoli che hanno registrato il pienone da parte del pubblico. Presente anche l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, intervenuto a fine serata, e numerose autorità istituzionali.

Musiche, parole e danze hanno raccontato delle pagine spirituali sui miracoli di Gesù: le nozze di Cana, la moltiplicazione dei pani dei pesci, la guarigione dell’emorroissa, la resurrezione della figlia di Giairo, il cieco nato, la resurrezione di Lazzaro, il paralitico e la peccatrice.



Rispetto alle edizioni precedenti il musical ha rinnovato gran parte del cast, dando spazio a una nuova generazione che si sta formando, che è il domani ed anche il presente della Chiesa e del mondo.

All’interno delle scene anche le “maschere”, che hanno attualizzato la condizione della nostra umanità, che non è nascosta al cuore di Cristo che riporta vita, speranza, pace all’anima, allo spirito e al corpo. Ad intervenire a fine serata don Gesualdo De Luca, assistente ecclesiastico regionale del Movimento Apostolico. “Questa serata di riflessione sulla presenza viva ed operante del Signore Gesù in mezzo a noi - ha detto don De Luca -, ci anima la certezza che nel nostro spirito rimarrà custodito questo messaggio di speranza: alla Sua ombra, la vita diviene un canto di lode.



Questa speranza vogliamo annunciare, in comunione profonda con il Santo Padre, Francesco, che esortandoci a perseverare nel dono di Cristo e della sua parola agli uomini del nostro tempo, sollecita i giovani a fare della

loro vita un dono di amore alla Chiesa ed al mondo, aprendosi alla fede,

scoprendo la loro vocazione”.



Durante la serata è stato rivolto un particolare saluto all’autrice del musical, dott.ssa Cettina Marraffa, che con la sua arte permette di trasporre la Parola di Dio in poesia, in musica e in rappresentazione con nuove forme di espressione che aiutano i giovani nel loro discernimento vocazionale. Come anche un grazie all’assistente ecclesiastico centrale Mons. Costantino Di Bruno, per la consulenza biblica, e alla professoressa Anna Maria Mazza, che ha seguito i giovani in questi mesi di preparazione.

E non per ultimo un saluto di gratitudine all’ispiratrice del Movimento Apostolico, la sig. Maria Marino, donna semplice, umile e ricca di carità. “Nel suo grande amore a Cristo ed alla Chiesa – ha detto don De Luca- , sin da quando questa realtà è sorta a Catanzaro il 3 novembre del 1979, non ha mai cessato, pur nella grande sofferenza, di dare impulso al risveglio delle coscienze per mezzo della parola del vangelo, invitando i giovani, i gioielli di Gesù, ad essere apostoli degli altri giovani».



A concludere la serata l’intervento dell’Arcivescovo Bertolone, che ha espresso la sua gratitudine ai giovani e a tutto il Movimento Apostolico, evidenziando la bellezza del musical che ha saputo comunicare la gioia del

vangelo.



Un messaggio che l’Arcivescovo intende riproporre per aiutare tutti a crescere nella verità del Vangelo. Un saluto l’Arcivescovo Bertolone l’ha poi rivolto alla fondatrice del Movimento Apostolico. «Grazie a quella

vecchietta - ha detto Mons. Bertolone - che si trova in un letto con tante piaghe che ama, crede e prega per noi, testimoniando concretamente nella sofferenza l’amore al Signore, alla Chiesa, alla diocesi e a tutti noi».



"Clicca qui per la Fotogallery"