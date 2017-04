"Trofeo Tuscia 2017" La Danza Fatamorgana da Guinness World Records, 8 Ori per otto coreografie

CATANZARO 11 APRILE - Domenica 9 Aprile, si è disputato al Palasport di Montalto di Castro il concorso di Danza “Trofeo Tuscia 2017, la competizione regionale a circuito per i settori danza moderna e contemporanea, classico, street dance, sincro dance, Hip Hop.

Le scuole che hanno partecipato in questa tappa erano provenienti da varie regioni solo nella seconda giornata di domenica si contano ben 51 coreografie.La scuola Fatamorgana vince sia con il gruppo dei piccoli che con i più grandi.Si gareggia nelle categorie danza moderna e hip hop under 21 e under 11 .I ragazzi delsono riusciti a conquistare tutto il pubblico con la loro carica e determinazione facendo la differenza, senza lasciare nulla agli avversari con una giuria unanime nel verdetto che assegna ben otto primi posti agli atleti del Fatamorgana Danza.Ottima l’organizzazione curata dai, in giuria troviamo nomi noti tutti denominati dal Comitato Nazionalenon hanno dubbi e assegnanopresentate alla gara dalla scuola Fatamorgana.per il duo di moderno (Rachele Bartolechi e Massimo Capitta);gruppo hip hop Mix Lemons (Massimo Capitta, Matteo Di Giovanni, Noemi Capitta, Valentina Sorbelli, Mirko Barreca e Laura Marini);per il gruppo Minions Hip Hop (Rachele e Tamara Bartoleschi, Manuel Capitta, Marco Cancedda, Denysa Ana Brindusan);per il trio Funky (Manuel Capitta, Denysa Ana Brindusan e Marco Cancedda);gruppo bambini moderno Ladies e gentleman, (Rachele e Tamara Bartoleschi, Manuel Capitta, Denysa Ana Brindusan);nel moderno under 21 con la coreografia Inside Out e sulla categoria tecniche libere con Warpieces con gli atleti (Noemi Capitta, Valentina Sorbelli, Silvia Stefani e Giulia Russo);In finire l’ottavonell’assolo di hip hop categoria Under 21 di (Mirko Barreca) con la coreografia Game therapy.Coreografie dirette e ideate daGrande commozione e soddisfazione per i ragazzi, ma soprattutto per i genitori e per l’insegnante coreografa Sara Barreca, che orgogliosa dichiara: sono senza parole non ci aspettavamo un risultato del genere vi erano tanti atleti bravissimi evidente che il lavoro svolto in palestra è ottimo, nel tempo dà i suoi risultati i miei ragazzi hanno dato un qualcosa in più e hanno fatto la differenza per i giudici.Prossimo appuntamento da ricordare è l’8 luglio all’arena San Marco con lo spettacolo di fine anno della scuola Fatamorgana karate e danza.Ringraziamo i nostri sponsor per il sostegno e i genitori che ci supportano.Vi aspettiamo numerosi…..

Il Presidente

Sara Barreca