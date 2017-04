Trovare lavoro con Google: Hire sfida LinkedIn

ROMA, 19 APRILE- Non c'è ancora nessun annuncio ufficiale, ma sembra che Google sia seriamente intenzionata a sfidare LinkedIn con una nuova piattaforma chiamata Hire ("assumere"), dedicata alla domanda e offerta di lavoro.

Le voci circolano da qualche mese, ma è solo da qualche giorno che sul sito della startup Bebop, acquistata da Google nel 2015, è comparso un link che rimanda alla pagina web della piattaforma Google Hire, non ancora navigabile dagli utenti. La novità della casa di Mountain View, come riporta l'Ansa, permetterebbe alle società di avere a disposizione un unico centro per la pubblicazione di tutti gli annunci di lavoro e la gestione delle richieste. Secondo il sito specializzato Axios, diverse aziende quali Medisas, Poynt, DramaFever, SingleHop e CoreOS stanno testando la nuova piattaforma che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe utilizzare la stessa tecnologia alla base di Google Cloud Jobs, che le aziende possono già oggi incorporare nei loro siti web per gestire le offerte di lavoro.

Stando all'attuale struttura dell'home page di Google Hire, per effettuare il login saranno necessarie solo le proprie credenziali di Google; ciò ha dato adito a numerosi dubbi in materia di privacy, considerata la mole di informazioni che un account Google racchiude (navigazione Web, Gmail, Youtube, Drive, etc). L'azienda californiana, tuttavia, ha spiegato ad Engadget che “Hire è un prodotto in fase di sviluppo, che aiuterà i clienti G Suite a gestire il processo di assunzione in modo più efficace. La piattaforma consentirà ai datori di lavoro di raccogliere le richieste online. Soltanto le informazioni che verranno fornite volontariamente dai candidati saranno elaborate. I dati privati non verranno condivisi”.

Non sono ancora stati forniti dettagli sulla data del lancio ufficiale e sui paesi in cui la piattaforma sarà effettivamente rilasciata. Quel che appare chiaro è che, in un momento storico in cui la rete risulta fondamentale per chi cerca ed offre un impiego, Google Hire intende permettere alle aziende di trovare in modo rapido e semplice delle figure professionali che rispondano fedelmente ai profili ricercati, puntando così a costituire un diretto concorrente per Linkedin, il social network leader del recruiting lanciato nel lontano 2003.

foto: lastampa.it

Marta Pietrosanti