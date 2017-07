Trovare lavoro viaggiando

7 luglio 2017 - Hostelworld è la più grande piattaforma di prenotazioni e condivisione di esperienze riguardanti soggiorni in trentatremila ostelli in tutto il mondo, per la precisione in centosettanta nazioni. Hostelword può inoltre contare sul proprio portale su ben nove milioni di recensioni e commenti "social" in diciannove lingue.

Una recente indagine condotta da questa piattaforma leader del viaggiare, rivela interessanti dati per quanto riguarda noi italiani. Per il 94% dei datori di lavoro, delle esperienze di viaggio possono fare in positivo la differenza per i candidati da assumere.Significativo anche che per ben otto italiani su dieci vi sia la convinzione che il viaggiare li abbia aiutati nel trovare una sistemazione lavorativa soddisfacente.

Ma non è tutto: il settanta per cento degli italiani pensa anche che viaggiare abbia facilitato la comprensione del tipo di lavoro che più si addicava alla loro personalità. Gli elementi positivi che il viaggiare tenderebbe a sviluppare sarebbero la capacità di adattamento, la visione globale della vita, l'abilità nella comunicazione e una maggior fiducia in se stessi.

Viaggiare si conferma quindi un'attività che ben sa conciliare tra loro l'utile e il dilettevole.

Raffaele Basile