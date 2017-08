Trovata a Roma la ragazza scomparsa ieri nel Salernitano

ROMA, 26 AGOSTO 2017 - Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della ragazza di 21 anni della provincia di Salerno, con gravi problemi di salute, scomparsa ieri.

La giovane è stata rintracciata nella capitale, nella tarda serata di ieri, da una pattuglia di agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio.

I Poliziotti, impegnati in un servizio di scorta a bordo di un treno proveniente da Latina e diretto a Roma Termini, avevano notato la giovane e, dopo l'arrivo nella Capitale, hanno provveduto ad avvisare la famiglia.

La madre della ragazza ha segnalato ai poliziotti la necessità della figlia di assumere alcuni farmaci e per questo la giovane è stata accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Approfittando della confusione generatasi nell'attesa del consulto, la ragazza è riuscita ad allontanarsi e a darsi alla fuga senza attendere la visita dei medici. La sala operativa della Questura di Roma, però, è stata prontamente allertata e la giovane è stata nuovamente rintracciata dal personale in servizio delle volanti.

Riaccompagnata negli uffici della Polfer, poi, è stata condotta nuovamente in ospedale. I genitori si sono subito messi in viaggio per raggiungere la Capitale e riabbracciare la propria figlia.

Daniele Basili

immagine da lanotiziah24.com