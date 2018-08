Trovata intesa Usa-Messico su revisione Nafta. Trump: "Un gran buon accordo con il Messico'"

NEW YORK, 27 AGOSTO - Gli Stati Uniti e il Messico hanno trovato l’intesa per riscrivere parti cruciali del Nafta (North American Free Trade Agreement), accordo di libero scambio tra gli stati del Nordamerica (Messico, Usa e Canada), in vigore dal 1994. Trump ha esultato su twitter : ”Un gran buon accordo con il Messico''

Ciò rappresenta un grande passo in avanti verso una modifica del Nafta, come voluto dal Presidente americano, anche se il Canada non è stato coinvolto nelle trattative delle ultime settimane a Washington. Il trattato, inoltre, una volta aggiornato, dovrà essere convalidato dal Congresso americano prima di diventare operativo.

Gli Stati Uniti stanno facendo pressione affinché l’aggioramento del Nafta sia approvato in Messico prima del giuramento del nuovo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, previsto per il primo Dicembre.

Secondo i giornali americani il nuovo accordo prevede che la produzione di automobili dovrà avvenire in fabbriche in cui i lavoratori saranno retribuiti con almeno 16 dollari per ogni ora di lavoro. Dovranno, inoltre, essere utilizzati più acciaio, alluminio e componentistica locale. Ciò sarebbe un modo per spostare la produzione di vetture dal Messico in Usa.

Per evitare di essere sottoposte a dazi almeno il 75% delle automobili dovranno essere prodotte in Nordamerica (attualmente la quota è fissato al 62,5%).

Trump vorrebbe che il Canada approvasse al più presto il nuovo Nafta, cosa non scontata per via dei suoi cattivi rapporti con Justin Trudeau, Primo Ministro canadese, da lui aspramente criticato durante l'ultimo G7.

Fonte immagine: wired.it

Fabio Di Paolo