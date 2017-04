La Spezia: ritrovato cadavere di un giovane nel fiume Magra

LA SPEZIA, 15 APRILE - Stamani è stato ritrovato il cadavere di un giovane dell'età probabilmente compresa tra i venti e i trenta anni, nel fiume Magra a Sarzana, località Battifollo.

Ad avvistare il corpo senza vita è stato un pescatore della zona, che avrebbe subito lanciato l'allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Sarzana, il medico legale e l'anatomopatologa Susanna Gamba. Ancora ignote l'identità e le cause della morte.

Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista. Stando alle indagini dei carabinieri, alcuni segni ricondurrebbero ad un trascinamento vicino al luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nei pressi della 'Casa del pescatore', luogo di ritrovo di pescatori e cacciatori. I carabinieri non escludono l'ipotesi dell'omicidio.

Luna Isabella

(foto da portaleragazzi.it)