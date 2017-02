Trovato morto in casa Piero Petrullo, musicista dei "Ladri di carrozzelle". Era atteso all'Ariston

VELLETRI, 06 FEBBRAIO - Il musicista Piero Petrullo, ex componente del gruppo "Ladri di Carrozzelle" , fondato nel 1989 da musicisti con disablità fisiche, è stato trovato morto nel bagno della sua casa di Velletri dove viveva con gli zii. Petrullo, 50 anni, da tempo sulla sedia a rotelle dopo un grave incidente stradale, si sarebbe tolto la vita ieri mattina impiccandosi con un filo elettrico nel bagno di casa. Con la sua ex band – abbandonata nel 2010 per motivi di salute - sarebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston in occasione della serata finale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Velletri. Intanto il magistrato ha disposto l'autopsia.

Paolo Falessi, uno dei fondatori della band “Ladri di Carrozzelle” ha così commentato la notizia della tragica morte dell’amico: «Era un uomo straordinario, dice storico e particolare gruppo rock, nonostante soffrisse molto a livello fisico, con dolori molto violenti, era sempre positivo, gioioso, amava stare con gli amici, divertirsi, suonare i suoi strumenti, ci dava sempre coraggio a tutti, andremo a Sanremo sabato prossimo con il gruppo laboratorio "Ladri di Carrozzelle" con il cuore rotto dal dolore della tragica morte del nostro amico e collega, che cercheremo di ricordare, dando il meglio di noi stessi».

[foto: newsgo.it]

Antonella Sica