Biella: trovato cadavere di uomo scomparso, un arresto

BIELLA, 6 MAGGIO - Un uomo, scomparso lo scorso 30 aprile dalla sua abitazione a Magenta, Milano, è stato trovato morto nel Biellese, a Valle Mosso.

I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di quarant’anni con l’accusa di omicidio, residente in paese. Stando a quanto si è appreso, il cadavere di Pietro Bello, cinquantacinque anni, sarebbe stato rinvenuto nell'abitazione del suo presunto assassino. Il corpo senza vita di Bello è stato trovato nella giornata di ieri e in serata il pregiudicato è stato "sottoposto a fermo, in quanto gravemente indiziato del reato di omicidio".

Secondo gli investigatori, coordinati dalla procuratrice di Biella Mariaserena Iozzo, a suo carico sarebbero stati raccolti indizi che "hanno consentito di acclarare la responsabilità dell'omicidio". Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Valle Mosso e dal personale della Compagnia di Cossato e del Nucleo Investigativo di Biella.

Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)