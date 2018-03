Trovato mummificato, erede sorella che non vedeva da 10 anni Il caso dell'ex prof abbandonato e trovato morto a Venezia

VENEZIA, 23 MARZO - L'hanno trovato qualche giorno fa mummificato nella sua casa in centro a Venezia, dove nessuno l'aveva più cercato dal 2011, e ora l'unica parente in vita, una sorella che non lo vedeva da 10 anni, potrebbe ereditare quell'abitazione e i risparmi del fratello che aveva 'dimenticato'. E' il caso dell'ex prof di liceo trovato cadavere lunedì scorso, sette anni dopo la morte, su segnalazione di un vicino di casa.

Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri. La morte - non sono stati trovati segni di violenza - sarebbe avvenuta per cause naturali, sette anni fa. La salma, mummificata, è stata rinvenuta stesa su una brandina, in una casa immersa nella sporcizia e nel degrado. La data del decesso è stata stabilita in base all'ultimo prelievo bancomat, e di alcune bollette scoperte nella casa.



L'anziana sorella, che vive al Lido, avrebbe dichiarato agli investigatori che non aveva notizie del fratello da 10 anni. Tra i due vi sarebbero stati dei dissidi e lei, da allora, non l'aveva più cercato. Nel frattempo l'Inps - anche dopo la cancellazione del professore dall'anagrafe comunale - avrebbe continuato a pagare la pensione

(in totale circa 80mila euro) che ora potrebbero essere posti sotto sequestro.