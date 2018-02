Trovato senza vita il ragazzo scomparso una settimana fa

TRENTO, 4 FEBBRAIO - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane 19enne scomparso da casa venerdì scorso.

Il corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio di sabato 3 febbraio sul Doss Trento, la bassa montagna di roccia che sovrasta la città.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine. Carabinieri, polizia e polizia locale hanno blindato il Doss senza permettere a nessuno di avvicinarsi. Secondo le prime informazioni la causa del decesso sarebbero le lesioni al capo, conseguenza di una caduta. A dare l'allarme alcuni escursionisti che, percorrendo il sentiero che conduce al parco pubblico in cima alla collina, hanno notato il corpo.

Sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per aiutare le forze dell'ordine perché il corpo del ragazzo si troverebbe in una zona difficile da raggiungere.

Fonte immagine: lavocedeltrentino.it

Alessia Panariello