Trovato vicino Napoli il corpo mutilato di Vincenzo Ruggiero

CASERTA, 31 LUGLIO 2017 - Potrebbe essere di Vincenzo Ruggiero il cadavere rinvenuto a pezzi, nella giornata di ieri, dai Carabinieri di Aversa all'interno di un garage adibito ad autolavaggio nel quartiere Ponticelli di Napoli.

Il corpo è stato sezionato e cosparso di acido, per facilitarne la sepoltua, non lontano dalla casa della madre dell'omicida reo confesso, C.G.. L'uomo è in stato di fermo da sabato con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

I particolari aggravano la posizione dell'assassino, che aveva detto agli inquirenti di essersi sbarazzato del cadavere gettandolo in mare.

Gli inquirenti della Procura della Repubblica di Napoli Nord nutrono nuovi dubbi anche sulle modalità dell'omicidio che, secondo quanto riferito dal reo confesso, sarebbe avvenuto accidentalmente, durante una lite nell'abitazione dove Ruggiero viveva un transessuale precedentemente legato all'omicida. L'uomo lo avrebbe ucciso in preda ad un raptus di gelosia per la nuova relazione tra i due.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i parenti di Ruggiero, che non sarebbero stati fatti avvicinare al cadavere a causa del macabro spettacolo. Il corpo è stato ritrovato sotto il pavimento del locale, in un punto leggermente rialzato di recente fattura.

Sarà l'autopsia a fare definitivamente luce sull'identità del cadavere trovato.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it