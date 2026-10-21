Truffa ad anziana a Livorno, arrestato 48enne con i gioielli in valigia

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Un episodio di truffa ai danni di un'anziana si è concluso con un arresto grazie all'intervento della Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, un cittadino italiano di 48 anni è stato fermato alla stazione ferroviaria di Livorno mentre stava per allontanarsi con i gioielli appena sottratti a una signora di 94 anni. L'uomo è ritenuto il presunto responsabile di una truffa aggravata consumata poco prima ai danni della donna.

Il raggiro ai danni della 94enne

Secondo la ricostruzione della Questura di Livorno, la vittima è stata contattata telefonicamente da malviventi che, spacciandosi per militari dell'Arma dei Carabinieri, le hanno fatto credere che la nuora fosse rimasta coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria e che, per evitare gravi conseguenze, fosse necessario consegnare denaro e preziosi. Per rendere il racconto più credibile, una voce femminile ha inscenato il ruolo della nuora in lacrime, chiedendo aiuto alla suocera. Poco dopo, un uomo si è presentato presso l'abitazione della 94enne qualificandosi come maresciallo dei carabinieri e si è fatto consegnare i gioielli. Si tratta di numerosi monili in oro, tra cui collane, orecchini, anelli, ciondoli e spille, il cui valore è ingente ma non quantificato dalla vittima.

Le indagini e l'arresto alla stazione

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di truffa in città, hanno avviato le indagini analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Grazie alla minuziosa ricostruzione dei movimenti dell'uomo, gli investigatori sono risaliti ai mezzi di trasporto utilizzati per spostarsi dalla stazione al luogo della truffa e viceversa. Incrociando i dati, hanno identificato la persona corrispondente alla descrizione fornita dalla parte offesa e hanno allertato i colleghi della Polizia Ferroviaria. Questi ultimi hanno fermato l'uomo poco prima della partenza del treno e, all'interno della sua valigia, hanno rinvenuto i gioielli appena sottratti. La vittima, sottoposta a individuazione fotografica, ha riconosciuto senza esitazione il 48enne come colui che si era presentato a casa sua e ha identificato i preziosi come propri. I gioielli sono stati prontamente restituiti alla signora.

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Le conseguenze legali

L'uomo è stato arrestato per truffa aggravata e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità di altri complici. Come previsto dal nostro ordinamento, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.