Truffa agli anziani a Imola: coppia arrestata per furto aggravato

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Nel quartiere Campanella di Imola, i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un uomo di 41 anni e una donna di 60 anni, entrambi italiani e con precedenti penali. L'accusa è di furto aggravato in abitazione in concorso ai danni di una donna di 82 anni. L'operazione è scaturita da un'attività investigativa avviata dopo diverse segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di anziani residenti nella zona.

Le indagini e l'arresto

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato i due sospettati a bordo di un'auto con un atteggiamento sospetto tra le vie del quartiere. Insospettiti, li hanno pedinati e bloccati mentre cercavano di allontanarsi a piedi dall'abitazione della vittima. Secondo la ricostruzione, i due avevano avvicinato l'anziana nei pressi di una farmacia, convincendola con l'inganno che l'uomo fosse un medico interessato ad aprire una clinica nella zona. Con questa scusa, si sono fatti accompagnare dentro casa.

Il modus operandi

Una volta all'interno, i truffatori hanno distratto la donna e, approfittando della sua età e vulnerabilità, le hanno sottratto da un armadio della camera da letto una borsa di marca del valore di 1.500 euro. Poi si sono allontanati rapidamente. I Carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva e a restituirla alla legittima proprietaria.

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L'importanza della segnalazione

L'episodio sottolinea l'importanza delle segnalazioni dei cittadini per prevenire i reati contro gli anziani. Le forze dell'ordine invitano a prestare attenzione a sconosciuti che cercano di entrare nelle abitazioni con scuse improbabili e a contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.