Truffa da 300mila euro alla Asl di Taranto, 3 interdizioni

TARANTO, 22 FEBBRAIO - Dirigenti e dipendenti della Asl di Taranto partecipavano a una truffa da piu' di 300.000 euro a danno della loro azienda in concorso con gli imprenditori di una societa' di Roma: con questa accusa tre di loro sono stati sospesi dalle attivita' professionali con misure cautelari interdittive.

Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di truffa aggravata e continuata. Disposti anche sei decreti di sequestro da parte dei Carabinieri del Nas di Taranto, con il supporto dei colleghi di Roma e Torino, in esecuzione di un'ordinanza del Gip del Tribunale di Taranto, dotto Martino Rosati, su richiesta del sostituto procuratore Lanfranco Marazia.

La meticolosa attivita' d'indagin e ha permesso di individuare e disarticolare un'organizzazione criminale che ha truffato la Asl di Taranto, perpetrata da tre imprenditori con la complicita' di Dirigenti e dipendenti della ASL di Taranto, quali esecutori materiali, tutti, per avere ed in concorso tra loro, utilizzato artifizi e raggiri con sottrazione fraudolenta di crediti destinati a vari Enti pubblici, al fine di procurare ad una societa' di Roma un ingiusto profitto, consistente nella riscossione della somma di euro 338.799,95, corrispondente all'importo complessivo comprensivo di iva, relativo alla transazione promossa da altra omonima societa' con sede in Taranto, contro la Asl di Taranto.