Truffa del finto bancario a Napoli: denunciato un 32enne e recuperati 27mila euro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio di truffa ai danni di un anziano si è verificato a Napoli, dove un uomo di 32 anni è stato denunciato dai Carabinieri per essersi finto consulente bancario e aver sottratto 30mila euro a un 76enne. Grazie alle indagini, buona parte della somma, 27mila euro, è stata recuperata e restituita alla vittima.

Il raggiro e la denuncia

Secondo la ricostruzione, l'uomo si è presentato all'anziano come un consulente bancario, offrendo assistenza per presunti movimenti utili a salvaguardare il conto corrente. Ingannato dalla falsa identità, il 76enne ha permesso al truffatore di accedere al suo home banking. Poco dopo, sono stati disposti quattro bonifici istantanei per un totale di 30mila euro.

Resosi conto della truffa, l'anziano si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Scampia, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le indagini e il recupero del denaro

I militari hanno raccolto tutte le informazioni utili e tracciato i movimenti del denaro, seguendo le operazioni bancarie effettuate. Gli accertamenti hanno permesso di identificare un 32enne e di congelare il conto corrente su cui erano confluiti i fondi. In questo modo è stato possibile recuperare 27mila euro, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L'uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di truffa e frode informatica.

Consigli per evitare le truffe bancarie

Episodi come questo mettono in guardia soprattutto le persone anziane, spesso prese di mira dai malintenzionati. È importante ricordare che le banche non inviano mai personale a domicilio per operazioni sul conto, né richiedono credenziali di accesso via telefono o di persona. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente la propria filiale e segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi tentativo sospetto.