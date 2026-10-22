Truffa del finto carabiniere a Rocca di Papa: arrestato un 21enne dopo la chiamata a un vero militare

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A Rocca di Papa, in provincia di Roma, un 21enne ha tentato di mettere a segno una truffa con la tecnica del finto carabiniere, ma è incappato in un vero militare dell'Arma. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si è concluso con il fermo del giovane per tentata estorsione e la successiva convalida da parte del gip del Tribunale di Velletri, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La telefonata e l'intuizione del militare

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati, il 21enne ha contattato l'utenza fissa dell'abitazione di un carabiniere in servizio presso la Centrale Operativa di Frascati. Spacciandosi per un appartenente all'Arma, ha riferito che l'auto del proprietario di casa era stata utilizzata per una rapina in gioielleria e che occorreva verificare se i preziosi custoditi nell'abitazione fossero quelli rubati. Ha quindi annunciato l'arrivo di un altro sedicente carabiniere, al quale avrebbero dovuto essere consegnati i gioielli.

Il militare, compreso immediatamente il tentativo di raggiro, ha assecondato le richieste dell'interlocutore e lo ha trattenuto al telefono per guadagnare tempo, allertando nel frattempo i colleghi. Quando il 21enne si è presentato davanti all'abitazione per ritirare i preziosi, è stato bloccato dai Carabinieri.

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Le prove nello smartphone

Dall'esame dello smartphone del giovane è emersa una chat WhatsApp contrassegnata dal logo dell'Arma dei Carabinieri, attraverso la quale il 21enne riceveva indicazioni sulle località e sulle abitazioni da raggiungere per compiere i raggiri. Elementi che hanno portato al fermo di indiziato di delitto e al trasferimento nel carcere di Velletri.

Un fenomeno da non sottovalutare

La tecnica del finto carabiniere è una delle truffe più diffuse, spesso ai danni di anziani. I malviventi si presentano al telefono come appartenenti alle forze dell'ordine, prospettando fantomatiche indagini o emergenze per indurre le vittime a consegnare denaro o oggetti di valore. Le autorità raccomandano di non fidarsi mai di chiamate simili e di contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.