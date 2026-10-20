Truffatore seriale smascherato a Perugia: si fingeva poliziotto per raggirare anziani

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La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, per i reati di truffa e truffa aggravata. L'indagine è scaturita da numerose querele e segnalazioni da parte di cittadini, in particolare anziani, residenti nel capoluogo umbro e nei comuni limitrofi.

Le modalità delle truffe

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe messo in atto una serie di raggiri con un modus operandi collaudato: fingendosi un appartenente alla Polizia Stradale, avrebbe avvicinato le vittime prospettando situazioni di difficoltà e chiedendo piccole somme di denaro come prestito, promettendo una rapida restituzione. Per guadagnare la fiducia delle persone, in alcune circostanze avrebbe persino fornito il proprio numero di telefono e inviato via messaggio la foto del documento d'identità e di un distintivo contraffatto con la scritta "Servizio di Polizia Stradale" e lo stemma della Repubblica.

Le indagini e il provvedimento del Questore

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, anche grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime, sono riusciti a identificare il 39enne, deferendolo all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, al termine dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Perugia per la durata di 4 anni.

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L'importanza della prevenzione

Episodi come questo evidenziano la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo diffuso. Le autorità raccomandano di diffidare di chi si presenta a casa o contatta telefonicamente spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine e di segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi situazione sospetta.