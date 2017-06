Truffavano l\'Inps, sequestrati beni per 300.000 euro in Calabria

LOCRI, 12 GIUGNO 2017 - La Guardia di Finanza di Locri ha denunciato alla Procura della Repubblica 12 persone accusate di aver percepito indebitamente assegni pensionistici da parte dell'Inps. Nell'ambito dell'operazione, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per oltre 300.000 euro.

L'attività investigativa ha riguardato persone che risultavano emigrate nei Paesi dell'America Latina, dove avevano stabilito la fissa dimora pur risultando anagraficamente residenti in Italia.

I responsabili della truffa, al compimento del 65esimo anno d'età, rientravano in Italia per il tempo strettamente necessario al fine di adempiere alle formalità previste per l'ottenimento dell'assegno sociale.

La Procura, constatata l'assenza di uno dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale ossia la dimora abituale e stabile sul territorio nazionale, ha chiesto e ottenuto dal Gip il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli indagati in ragione dei valori mobiliari ed immobiliari di cui ognuno risulta intestatario.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it