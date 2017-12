Truffe a Inps: Operazione "Pathology" Messina, 33 misure e altri 69 indagati

MESSINA, 5 DICEMBRE - False perizie e certificazioni mediche per truffare l'Inps. Eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Messina 33 misure cautelari.

Complessivamente 102 indagati. I militari sono entrati in azione dell'alba tra Messina e Catania, per eseguire un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa, nell'ambito dell'operazione "Pathology", dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti a carico di 33 persone, compresi avvocati, medici, periti e collaboratori di diversi patronati) ritenuti responsabili - a vario titolo - di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, truffa ai danni dell'Inps, falsa perizia, falso in atto pubblico e altro, e la contestuale notifica di ulteriori 69 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati. Alle 11 ulteriori dettagli presso il Comando provinciale dei carabinieri di Messina.