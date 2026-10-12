Truffe agli anziani sventate a Bari: arrestati due uomini

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Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, in provincia di Bari, hanno arrestato due uomini, un 59enne e un 29enne, con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di due donne anziane. L'operazione rientra in un'azione di contrasto sempre più incisiva contro i reati predatori che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.

Come si sono svolti i fatti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero messo a segno due tentativi di truffa in rapida successione. La prima vittima designata sarebbe stata una donna anziana residente a Putignano, che però non è caduta nel raggiro. Subito dopo, i due uomini avrebbero provato a mettere a segno un secondo colpo ai danni di un'altra donna. La loro corsa, però, è stata interrotta dai militari, che li hanno notati a bordo di un'auto sospetta e hanno deciso di fermarli per un controllo.

Il riconoscimento delle vittime e gli sviluppi investigativi

Dopo il fermo, gli accertamenti dei carabinieri sono stati supportati dal riconoscimento fotografico effettuato dalle due donne anziane. Questo passaggio è stato determinante per acquisire ulteriori elementi investigativi e collegare i due arrestati ai due episodi. Ora gli uomini dovranno rispondere di tentata truffa aggravata davanti all'autorità giudiziaria.

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Un fenomeno allarmante

Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno criminale in costante crescita, che sfrutta la fiducia e la vulnerabilità delle persone sole. Le forze dell'ordine raccomandano massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi tentativo sospetto, ricordando che è sempre possibile chiedere aiuto al numero di emergenza 112.