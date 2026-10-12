Truffe agli anziani sventate a Bari: arrestati due uomini

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, in provincia di Bari, hanno arrestato due uomini, un 59enne e un 29enne, con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di due donne anziane. L'operazione rientra in un'azione di contrasto sempre più incisiva contro i reati predatori che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.
Come si sono svolti i fatti
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero messo a segno due tentativi di truffa in rapida successione. La prima vittima designata sarebbe stata una donna anziana residente a Putignano, che però non è caduta nel raggiro. Subito dopo, i due uomini avrebbero provato a mettere a segno un secondo colpo ai danni di un'altra donna. La loro corsa, però, è stata interrotta dai militari, che li hanno notati a bordo di un'auto sospetta e hanno deciso di fermarli per un controllo.
Il riconoscimento delle vittime e gli sviluppi investigativi
Dopo il fermo, gli accertamenti dei carabinieri sono stati supportati dal riconoscimento fotografico effettuato dalle due donne anziane. Questo passaggio è stato determinante per acquisire ulteriori elementi investigativi e collegare i due arrestati ai due episodi. Ora gli uomini dovranno rispondere di tentata truffa aggravata davanti all'autorità giudiziaria.
Un fenomeno allarmante
Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno criminale in costante crescita, che sfrutta la fiducia e la vulnerabilità delle persone sole. Le forze dell'ordine raccomandano massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi tentativo sospetto, ricordando che è sempre possibile chiedere aiuto al numero di emergenza 112.
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