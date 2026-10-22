Truffe sui cuccioli esteri: venduti come di razza ma malati e senza pedigree

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un giro d'affari illecito fondato sulla vendita di cuccioli provenienti dall'Est Europa, spacciati per esemplari di razza certificata, ma in realtà malati e privi di pedigree. È quanto emerso da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tra titolari e gestori di noti esercizi commerciali cittadini, e al deferimento di ulteriori complici. Disposto anche un sequestro preventivo di 43.000 euro, profitto di oltre cinquanta truffe, e il sequestro probatorio di quattro esercizi, animali, medicinali veterinari e documentazione.

Le origini dell'inchiesta

L'attività investigativa è partita da un episodio drammatico: l'abbandono sulla pubblica via di un cucciolo in fin di vita, poi deceduto presso il presidio veterinario dell'ASL per gravi patologie e deficit immunitari. Gli accertamenti sui veicoli utilizzati e l'incrocio con segnalazioni precedenti hanno permesso di individuare un sistema consolidato gestito da una famiglia attraverso tre storiche rivendite cittadine e un noto importatore di cuccioli dall'Est Europa.

Il modus operandi dell'organizzazione

Secondo quanto ricostruito, l'organizzazione seguiva un copione collaudato in ogni fase:

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Reperimento e pubblicità ingannevole : i cuccioli (soprattutto Chihuahua, Barboncini, Spitz, Maltese e Chow Chow) venivano importati da circuiti privi di garanzie sanitarie e genealogiche, poi pubblicizzati online come "di razza purezza certificata", "mini toy", con pedigree, microchip e vaccinazioni.

: i cuccioli (soprattutto Chihuahua, Barboncini, Spitz, Maltese e Chow Chow) venivano importati da circuiti privi di garanzie sanitarie e genealogiche, poi pubblicizzati online come "di razza purezza certificata", "mini toy", con pedigree, microchip e vaccinazioni. Vendita e irregolarità : le transazioni avvenivano quasi esclusivamente in contanti o tramite ricariche su carte prepagate intestate a prestanome, senza rilascio di ricevute fiscali. Gli animali erano spesso privi di microchip o accompagnati da libretti sanitari falsificati, compilati dagli stessi indagati senza qualifica veterinaria. Al posto del pedigree ENCI venivano consegnati attestati privi di valore legale o fatte promesse di invio mai mantenute.

: le transazioni avvenivano quasi esclusivamente in contanti o tramite ricariche su carte prepagate intestate a prestanome, senza rilascio di ricevute fiscali. Gli animali erano spesso privi di microchip o accompagnati da libretti sanitari falsificati, compilati dagli stessi indagati senza qualifica veterinaria. Al posto del pedigree ENCI venivano consegnati attestati privi di valore legale o fatte promesse di invio mai mantenute. Condizioni di salute precarie : separati prematuramente dalle madri e trasportati in condizioni igienico-sanitarie carenti, quasi tutti i cuccioli manifestavano entro pochi giorni gravi patologie infettive e parassitarie (Parvovirosi, Cimurro, Giardia), con esiti spesso letali. Per mascherare i sintomi, venivano somministrati abusivamente antibiotici e antinfiammatori (Stomorgyl, Bentelan, Rocefin).

: separati prematuramente dalle madri e trasportati in condizioni igienico-sanitarie carenti, quasi tutti i cuccioli manifestavano entro pochi giorni gravi patologie infettive e parassitarie (Parvovirosi, Cimurro, Giardia), con esiti spesso letali. Per mascherare i sintomi, venivano somministrati abusivamente antibiotici e antinfiammatori (Stomorgyl, Bentelan, Rocefin). Condotte post-vendita: di fronte alle lamentele dei clienti, gli associati adottavano manovre ostruzionistiche e intimidatorie, accusando i veterinari o gli acquirenti di incompetenza, rifiutando rimborsi o proponendo la sostituzione del cucciolo deceduto dietro ulteriore pagamento.

Le prove scientifiche

Le perizie autoptiche e anatomopatologiche, affidate al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Napoli Federico II, hanno fornito un riscontro schiacciante: i cuccioli venivano importati in tenerissima età, privi di svezzamento e sviluppo immunitario; sui cadaveri è stata riscontrata la presenza di Parvovirosi, Cimurro e parassitosi aggressive; inoltre è stata provata l'incompatibilità tra l'età biologica reale e le date di nascita o vaccinazione riportate falsamente sui documenti stranieri.

Ruoli e responsabilità

L'organizzazione aveva una precisa divisione dei compiti: i promotori, titolari dei punti vendita a Napoli e Torre Annunziata, gestivano le strategie di vendita e i contatti con fornitori e clienti; altri sodali fungevano da "veterinario di fatto", compilando libretti mendaci e somministrando farmaci; altri ancora si occupavano delle vendite, del reperimento dei cani e delle consegne. C'erano anche intestatari fittizi di utenze e carte di pagamento per incassare i proventi illeciti e sviare le indagini. Sono state censite oltre cinquanta ipotesi di truffa e frode in commercio ai danni di ignari acquirenti, che acquistavano in buona fede cuccioli malati e spesso morivano poco dopo.