Trump a Gentiloni: "L'Italia alleato vitale per gli Stati Uniti"

WASHINGTON, 21 APRILE - Il presidente Donald Trump, nel corso della conferenza stampa congiunta al dopo l’ incontro con Paolo Gentiloni, rilascia parole di stima nei confronti del premier italiano: ”Rinnoviamo sempre i profondi legami di amicizia che legano il popolo americano e quello italiano. Che affonda le sue radici nel contributo senza tempo dell’Italia alla civiltà, che risale alla Roma antica. Nel corso delle ere il vostro Paese è stato un faro di risultati artistici e scientifici che continuano tuttora. Da Venezia a Firenze, da Verdi a Pavarotti, mio grande amico. Queste relazioni sono diventate sempre più forti, con i nostri due Paesi diventati alleati vitali”.



Il premier Gentiloni commenta a sua volta: “È stato un incontro fruttuoso. Un onore essere qui alla Casa Bianca. Oggi rinnoviamo un’amicizia e l’impegno comune nella lotta al terrorismo. Saremo decisivi nel lavoro di stabilizzazione dell’Iraq dopo la sconfitta di Daesh”



I due politici sono stati avvisati in diretta dell’attentato di Parigi, e Trump ha immediatamente mostrato vicinanza alla Francia: “ «Condoglianze. Sembra terrorismo. Non finisce mai, dobbiamo essere forti e vigili»,. “Mi associo alle parole del presidente Trump per quello che è successo a Parigi: condoglianze e vicinanza al popolo e al governo francese, in un momento molto delicato a tre giorni dalle elezioni”, ha commentato il presidente del Consiglio.



Il presidente americano ha approfittato dell’incontro per ringraziare l’Italia per il suo ruolo di leadership nella stabilizzazione della Libia. E a Trump chiede di sostenere gli sforzi che l’Italia compie sia in chiave di gestione dei flussi migratori sia di contrasto all’Isis: “Insieme possiamo contribuire a stabilizzare il Paese”.



