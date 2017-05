Trump a Roma: domani incontri con Papa, Mattarella, Gentiloni

Roma, 23 maggio 2017 - Il presidente americano, Donald Trump, è arrivato a Roma. L'Air Force One è da poco atterrato a Fiumicino, tra misure di sicurezza straordinarie.

Per la prima visita di Trump in Italia all'aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino sono atterrati, in realtà due aerei. Il primo, gemello dell'Air Force One (chiamato Air Force Two), in avanscoperta e poi l'aereo presidenziale con a bordo Trump, la moglie Melania e la figlia Ivanka.



Ad accogliere il presidente Usa è stato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in campo. L'aeroporto,m infatti, sarà blindato fino alla mattina di mercoledì quando il presidente Trump partirà da Roma alla volta di Bruxelles.



Il corteo presidenziale ha lasciato l'aeroporto internazionale per raggiungere Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore Usa ai Parioli.

L'agenda del presidente prevede, per domani, una serie fitta di incontri: sarà ricevuto dal Papa in Vaticano e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, e avrà un colloquio con il premier Paolo Gentiloni a Villa Taverna. Non è previsto in agenda, invece, un incontro con la Sindaca Raggi.

Nel pomeriggio di domani Trump partirà per Bruxelles, dove parteciperà al vertice della Nato prima di rientrare in Italia per il G7 di Taormina venerdì e sabato.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.secoloditalia.it