Trump accusa gli Houthi di manipolare i prezzi del carburante
In un'intervista rilasciata di recente, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato accuse dirette contro i ribelli Houthi dello Yemen, sostenendo che siano responsabili del recente aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo Trump, gli Houthi starebbero agendo su ordine dell'Iran per destabilizzare il mercato petrolifero globale.
Le dichiarazioni di Trump
Trump ha affermato: "Gli Houthi si stanno comportando molto male. Pensavo avessero imparato la lezione un anno fa, quando li abbiamo bombardati duramente per poi fermarci su loro richiesta. Sono rimasti in silenzio per molto tempo, ma ora sono tornati alla ribalta – probabilmente su ordine dell'Iran – colpendo l'Arabia Saudita in modo brutale e cercando deliberatamente di far salire i prezzi del petrolio, forse in vista delle elezioni USA: un comportamento pessimo".
Il contesto degli attacchi
Gli Houthi, movimento sciita zaidita che controlla vaste aree dello Yemen, hanno intensificato negli ultimi mesi gli attacchi contro infrastrutture saudite, inclusi impianti petroliferi. Tali azioni hanno contribuito a creare tensioni sui mercati energetici, facendo temere interruzioni nelle forniture globali di greggio.
Implicazioni per i prezzi dei carburanti
L'aumento dei prezzi dei carburanti è una questione sensibile per i consumatori statunitensi, soprattutto in un anno elettorale. Le accuse di Trump suggeriscono un tentativo di collegare l'instabilità in Medio Oriente alle politiche energetiche interne, in vista delle prossime elezioni presidenziali.
Reazioni e prospettive
Non sono ancora arrivate risposte ufficiali da parte degli Houthi o dell'Iran. Tuttavia, esperti di politica internazionale sottolineano che le tensioni nel Golfo persistono e potrebbero influenzare ulteriormente i mercati. La situazione rimane fluida e merita attenzione.
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