Trump: al via tour asiatico, nessun dittatore sottovaluti Usa

TOKYO, 5 NOVEMBRE - Nessun dittatore, nessun regime sottovaluti la determinazione americana: al via del suo lungo tour in Asia, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un duro monito, rivolto in primis alla Corea del Nord.

Trump e la first lady, Melania, sono atterrati alla base aerea di Yokota, vicino a Tokyo, nella mattinata, ora locale. Il Giappone sara' la prima di cinque tappe in Asia del presidente Usa, a cui seguiranno, la Corea del Sud, la Cina, il Vietnam e le Filippine. "Nessuno, nessun dittatore, nessun regime nessuna nazione dovrebbe sottostimare la determinazione americana", ha detto in un discorso alle truppe americane. "Tutte le volte che nel passato, ci hanno sottostimato, non e' stato un piacere per loro. Non e' vero?", ha insistito. E pur senza fare alcun riferimento diretto alla Corea del Nord, Trump ha avvertito che "nessun Paese puo' rivaleggiare con le capacita' militari americane"; e ha aggiunto che le truppe americane "non vacilleranno di una virgola di fronte a qualsiasi minaccia".

A bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che la Corea del Nord sara' uno dei "temi principali" del suo tour e ha insistito che si tratta di "uno dei maggiori problemi per gli Usa e per il mondo", per questo "lo vogliamo risolvere". "Gli ultimi 25 anni sono stati di debolezza totale, per cui ora puntiamo a un atteggiamento molto differente" ha continuato, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, a proposito dell'indurimento della sua retorica contro Pyongyang. E ha assicurato che prevede di prendere "molto presto" una decisione sull'inserimento del regime comunista tra i Paese sostenitori del terrorismo.

Trump rimarra' due giorni in Giappone. Nelle ultime due tappe del suo tour e' prevista la partecipazione ai summit Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) in Vietnam, Asean, la sigla che racchiude le economie del sud-est asiatico, e East Asia Summit, gli ultimi due nelle Filippine.

Le tensioni con la Corea del Nord per la crisi missilistica e nucleare del regime di Kim Jong-un sara' il tema che affrontera' gia a partire dalle prossime ore nell'incontro con il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, e con il presidente sud-coreano Moon Jae-in, prima della tappa in Cina, dove cerchera' di convincere il presidente cinese, Xi Jinping, a maggiori sforzi per contenere Pyongyang. Il viaggio di Trump, che si concludera' il 14 novembre prossimo e' la piu' lunga missione asiatica di un presidente degli Stati Uniti dal 1992, quando era alla Casa Bianca George H.W. Bush