Trump attacca la Cina: "Dà petrolio a Pyongyang. Sono molto deluso"

SEUL, 29 DICEMBRE – Le foto satellitari statunitensi pubblicate da un quotidiano di Seul sono una conferma di molti sospetti sulle violazioni da parte di Pechino: le sanzioni Onu hanno imposto limitazioni alle quantità di petrolio che il regime può importare a 500 mila barili, ma a quanto pare dagli scatti resi pubblici, i cinesi continuano ad aiutare in segreto il regime nordcoreano.



Le autorità di Seul hanno ispezionato una petroliera con la bandiera di Hong Kong sospettata di aver trasferito greggio per conto del regime. I servizi di intelligence non escludono che si tratti di una fornitura clandestina anche se secondo il capitano dell’imbarcazione la nave era diretta a Taipei.



Con un messaggio su Twitter, il presidente Trump ha accusando Pechino : “Colti in flagrante. Sono molto deluso che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole se questo continua a succedere”.



Maria Minichino



(fonte immagine tgcom)